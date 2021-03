Ciclismo, le ambizioni della juniores Marco Pantani Official Team

E’ iniziata la preparazione, in vista della stagione agonistica, dell’unica compagine che porta il nome del Pirata. L’Official Team Marco Pantani, con sede a Sezze, si prepara a vivere con la sua juniores i prossimi impegni a partire da Pineto, il 21 marzo. I colori pontini, dunque, hanno da quest’anno una grande responsabilità, quella di onorare il Pirata. Sulle strade collinari della provincia di Latina si pedala in vista di una stagione ricca di emozioni. I diesse Brucaletta e Salati guidano il gruppo composto da 10 elementi, pronti a non deludere chi, mesi fa, li ha onorati di scrivere il nome di Marco Pantani al centro delle maglie. “E’ onore aver ricevuto da Tonina Pantani (mamma di Marco) la possibilità di assumere la denominazione in memoria di Marco, grande esempio di sport e umanità -spiega il presidente del MP Official Team Andrea Campagnaro – siamo consapevoli di aver molte responsabilità, in primis quella di onorare la figura di Marco. Lo faremo dando il massimo, esprimendo valori educativi ed istruttivi, partendo da dei principi che sono innati nel nostro team”. Per la squadra pontina il ritiro continuerà la prossima settimana a Marina di Ragusa, in Sicilia. “Ci trasferiremo per saggiare il territorio Siculo coadiuvati dal preparatore atletico Giampaolo Caruso – continua Campagnaro – al rientro andremo in gara a Pineto per l’esordio dove vogliamo ben figurare. Poi a seguire c’è la gara in casa, il Gran Premio Marcello Falcone a Terracina. Occasione per ripeterci come negli anni passati e salire sul podio come regalo a Marco”.