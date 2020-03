Covid-19, 38enne di Minturno ricoverato al Goretti: non riusciva a respirare

Il Covid-19 non colpisce soltanto gli anziani. Un uomo di 38 anni di Minturno è stato ricoverato al Goretti e intubato: è positivo al Coronavirus.

E’ lo stesso ragazzo a raccontare la sua malattia su Facebook, per informare tutte le persone che sono state a contatto con lui nei giorni scorsi e per invitare tutti a restare a casa. Ha avuto i sintomi dell’influenza qualche giorno fa, poi a un certo punto non è più riuscito a respirare e con la moglie hanno chiamato il 118. Il tampone è risultato positivo.

“Abbiamo creduto (lui e la moglie, ndr), giusto essere noi a comunicarvi tutto, così lei da ieri pomeriggio si sta premurando di avvertire per quanto più possibile tutti personalmente senza sosta con telefonate o messaggi, non solo le nostre famiglie e i nostri collaboratori/amici ma a voi tutti perché è come una grande famiglia che siamo abituati a convivere e comunicare, ma capite bene che è quasi impossibile per lei raggiungervi tutti.

Grazie a tutti voi che state rispondendo dimostrando il vostro affetto e non sapete quanto conta per me… vi sentiamo vicini e sentiamo la vostra premura e il vostro affetto”.

“Chi è venuto a contatto con me soprattutto nelle ultime due settimane sa come comportarsi come suggerito dalla Asl che prontamente è intervenuta in nostro sostegno due settimane a casa e solo in caso di sintomi importanti febbre tosse difficoltà respiratorie contattare il numero preposto”.

Il sindaco di Minturno ha inviato un messaggio a tutti i cittadini: “Bisogna stare a casa, bisogna farlo tutti, bisogna farlo ora”.