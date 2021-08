Covid, 20 contagi in provincia. In un giorno effettuate 2.043 vaccinazioni

“Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio e oltre 11mila antigenici per un totale di oltre 19mila, si registrano 321 nuovi casi positivi (-28), sono 27 casi in meno rispetto a lunedì 23 agosto, 4 i decessi (-1), 478 i ricoverati (+37), 70 le terapie intensive (-2), 401 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6% – commenta l’assessore alla sanità D’amato. Nel Lazio superate 7,7 milioni di somministrazioni, da mercoledì 1 settembre raggiungeremo quota 4 milioni di cittadini che hanno completato il percorso vaccinale. La campagna non si arresta, invito tutti quanti non lo abbiano ancora fatto a vaccinarsi”.

Intanto a Latina sono 2.043 le nuove somministrazioni vaccinali nelle 24 ore appena trascorse.