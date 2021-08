Latina, si chiude l’estate 2021 con concerti dei Giovani Filarmonici Pontini

Il primo appuntamento è giovedì 2 settembre alle ore 20.30 a Borgo Fogliano.

Questo evento è patrocinato della Regione Lazio, della Provincia di Latina, dei Comuni di Latina e Sabaudia, delle ProLoco di Sabaudia, dell’Ente Parco, del Circolo Cittadino di Latina e del Conservatorio Ottorino Respighi di Latina.

I concerti itineranti porteranno l’orchestra dei Giovani Filarmonici Pontini ad esibirsi, con un ospite diverso per ogni data, in alcune delle più belle location del nostro territorio. Il primo appuntamento della Rassegna Concertistica “Musica tra le perle Pontine” è giovedì 2 settembre alle ore 20.30 sotto la tettoia in prossimità del Lago di Fogliano a Borgo Fogliano a Latina.

Due sere dopo, sabato 4 settembre alle ore 20.30, l’appuntamento è alla Cavea del Parco a Sabaudia, il suggestivo teatro all’aperto circondato da alberi all’interno del Parco Nazionale del Circeo.

Domenica 5 settembre sempre alle ore 20.30, si torna nel capoluogo e, la Rassegna Concertistica “Musica tra le perle Pontine” sarà ospitata all’interno dei Giardini del Comune di Latina. Nelle due serate l’orchestra dei Giovani Filarmonici Pontini eseguirà “Armonie di Settembre” un concerto all’insegna dell’allegria e del divertimento con un vasto repertorio che spazia dalle colonne sonore dei più famosi film ai più popolari tanghi di tutti i tempi.

Lunedì 13 settembre sempre alle ore 20.30 i Giovani Filarmonici Pontini si esibiranno al Circolo Cittadino di Latina.

A chiudere la kermesse il concerto di giovedì 16 settembre alle ore 18.00 nei giardini del Conservatorio Ottorino Respighi di Latina, diretti dal Maestro Stefania Cimino i Giovani Filarmonici Pontini si cimenteranno in un omaggio al grande Astor Piazzolla, special guest alla fisarmonica Cristiano Lui.

Gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito nel pieno rispetto delle normative Anti-Covid vigenti.

Per info: 327 291 8739