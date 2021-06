Covid, 20 contagiati in tutta la provincia. Due decessi

Il bollettino odierno relativo alla diffusione dei contagi Covid-19 diffuso dall’Asl di Latina, mette a referto 20 nuovi casi di positività e 2 decessi nelle 24 ore appena trascorse.

Le morti sono registrate nei comuni di Minturno e Santi Cosma e Damiano.

Ammontano a 124 le guarigioni, 5 i ricoveri e 5.081 le nuove vaccinazioni nelle ultime 24 ore.

Di seguito il dettaglio dei contagi Comune per Comune:

Cisterna di Latina 6

Aprilia 3

Fondi 3

Formia 2

Latina 2

Minturno 1

Monte San Biagio 1

Pontinia 1

Sabaudia 1

Lazio

“Oggi su oltre 10mila tamponi nel Lazio (+655) e oltre 6mila antigenici per un totale di oltre 16mila test, si registrano 194 nuovi casi positivi (+15), i decessi sono 6 (-1), i ricoverati sono 543 (-44). I guariti 936, le terapie intensive sono 108 (+1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all’1,1%. I casi a Roma città sono a quota 126, prosegue trend da zona bianca, incidenza in calo a 23 per 100mila abitanti, in calo anche RT a 0,62. Record somministrazioni: 68.031 dosi di vaccini effettuate nella giornata di ieri 9 giugno. La campagna prosegue rapida, superando 3,9 mln di somministrazioni, il 54% di prime dosi e il 27% ha concluso il percorso vaccinale, le seconde dosi sono 1 milione 350mila. Così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

Vaccini

Prenotazioni di oggi 10 giugno:

– dalle 17:00 junior 12/16 anni Pfizer su prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome, per le giornate del 12/13 giugno e del 19/20 giugno. Partecipano anche i pediatri di libera scelta. Le vaccinazioni avverranno in 43 punti vaccinali distribuiti in tutta la regione;

– dalle 24:00 fascia d’età 29-25 (nati 1992-1996), prenotazioni su prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome.

Nelle farmacie sono state raggiunte le 20mila somministrazioni.

Prossime date di apertura delle prenotazioni per fasce di età:

– domenica 13 giugno alle 24:00 ultima fascia d’età 24-17 (nati 1997-2004);

– dal 15 giugno possibile prenotare fascia 12-16 dal proprio pediatra.

Prenotazioni su prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome.