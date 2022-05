Covid, 213 casi in provincia ed un decesso a Bassiano

L’aumento delle temperature, come prevedibile, ha smorzato i contagi da Covid 19, attestando la quota dei nuovi positivi sulla media giornaliera delle 200 persone in provincia di Latina. Per l’esattezza sono 213 i contagi nelle ultime 24 ore, in cui si registrano anche 195 vaccinazioni tra gli adulti, di cui 127 alla quarta somministrazione. Un ricovero e 43 guarigioni completano la fotografia. Di seguito, i contagi comune per comune.

58 Latina

27 Aprilia

20 Formia

14 Sezze

12 Cisterna

11 Terracina

9 Minturno

8 Gaeta, San Felice Circeo

6 Priverno, Sonnino

5 Pontinia, Roccagorga

4 Sermoneta

3 Santi Cosma e Damiano

2 Cori, Itri, Lenola, Maenza, Sabaudia

1 Bassiano, Castelforte, Fondi, Monte San Biagio, Norma, Prossedi, Rocca Massima, Ventotene