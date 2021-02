SABAUDIA – Da lunedì prossimo, 15 febbraio, Acqualatina prenderà in carico, nel comune di Sabaudia, anche la gestione delle reti e degli impianti per la distribuzione dell’acqua potabile a tutte le utenze.

Passaggio

Il gestore del servizio idrico già si occupava nel territorio della città delle dune dei servizi di depurazione e fognatura.

Dopo la formalizzazione, da parte dell’Ente Gestore d’Ambito, del passaggio di gestione del servizio idrico per il Comune di Sabaudia dalla Società Acque Potabili, al termine del periodo di concessione, Acqualatina subentra in qualità di gestore unico del servizio idrico integrato in tutto l’Ato4-Lazio Meridionale. Nelle scorse settimane sono state avviate tutte le attività propedeutiche alla presa in gestione e nei prossimi mesi verrà discusso il piano degli investimenti da operare nel Comune di Sabaudia anche per l’ambito idrico. “Con il Comune di Sabaudia, Acqualatina completa la presa in gestione di tutti gli impianti e le reti del territorio dell’Ato4 – Afferma il Presidente di Acqualatina, Michele Lauriola – siamo lieti di confermare il nostro impegno anche a servizio di questo bellissimo territorio, forti dell’esperienza maturata nel resto dell’ATO4”.

Contatti

A disposizione degli utenti, per ogni informazione ci sono diversi canali di comunicazione:

scrivere all’indirizzo email clienti@acqualatina.it per questioni di natura contrattuale;

numero verde 800 085 850 numero verde clienti per questioni di natura contrattuale;

chiamare il numero verde 800 626 083, attivo h24, per segnalazione guasti;

per ulteriori informazioni https://www.acqualatina.it/