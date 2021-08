Covid, 22 nuovi casi in provincia di Latina. Vaccini, 3500 somministrazioni

Sono 22 i nuovi malati di Covid in provincia di Latina. E’ il bilancio della ASL relativo alla giornata di domenica, in cui si effettuano meno tamponi. Nello stesso arco temporale, non si registrano guariti né decessi, mentre le dosi di vaccino somministrate sono 3.437 nelle ultime 24 ore.

Il comune con il maggior numero si casi è Terracina, che ha 7 pazienti Covid, 3 ad Aprilia e 2 nei comuni di Cisterna, Fondi e Latina. Un caso ciascuno per Bassiano, Formia, Itri, Minturno, Pontinia, Roccasecca dei Volsci.