Latina nel girone C, il raggruppamento delle corazzate meridionali

Nessun dubbio sulla composizione del girone C in cui è stato inserito il Latina, al suo ritorno nei professionisti a 5 anni dal fallimento della Serie B. Serviva solo sciogliere la riserva del Pescara, finito insieme alla Viterbese nel girone B, unico zoppo a 19 squadre in attesa della scelta tra Pistoiese e Fano (domani il Collegio di Garanzia del CONI discuterà il riscorso presentato dai marchigiani).

Il Latina, in Serie C dopo otto anni, se la vedrà con sette club che hanno militato in Serie A: Messina, Avellino, Bari, Catania, Catanzaro, Foggia e Palermo.

Non hanno bisogno di presentazioni gli altri avversari, che si chiamano Campobasso, Fidelis Andria, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese e Virtus Francavilla.

Novità assoluta in Serie C e nei professionisti, i confronti tra Latina, Monterosi Tuscia e AZ Picerno. Latina e Monterosi si ritrovano davanti dopo il duello dello scorso anno in Serie D.

Stasera alle 19 la formulazione dei calendari in diretta Rai Sport. Campionato al via il 29 agosto. La Coppa Italia di Serie C, dopo un anno e mezzo di sospensione per il Covid, inizierà il 21 agosto.