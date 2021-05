Covid, 28 nuovi casi positivi. Da oggi al via alle prenotazioni dei vaccini per i maturandi

Sono stati registrati, 28 nuovi casi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore in provincia. Fortunatamente nessun decesso è stato registrato nelle città e solo 2 persone sono state ricoverate.

Prosegue incessante la campagna vaccinale contro il coronavirus, nelle ultime 24 h sono state 3648 le persone vaccinate in provincia.

E’ on line la prenotazione Open day per i maturandi della Regione Lazio. Da oggi è possibile effettuare la prenotazione del vaccino Pfizer sul portale dedicato della Regione Lazio collegandosi al sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/ accessibile anche dal portale www.salutelazio.it. Le vaccinazioni avverranno presso l’Hub prescelto in fase di prenotazione nei giorni 1, 2 e 3 giugno.

Qui di seguito il numero di contagi per città: