Latina: schianto in moto, perde la vita una ragazza di 25 anni

Un terribile schianto in moto si è verificato ieri intorno alle 22.30 in viale Le Corbusier.

Una moto con i giovani A.M e Giulia Crispino a bordo è rovinata sull’asfalto, forse per evitare la collisione con una microcar, che avrebbe imboccato viale Le Corbusier in direzione della Pontina, in uscita dal parcheggio dell’ex università, tagliando così la strada alla due ruote proveniente dalla direzione opposta.

Sbalzati a terra per diversi metri, i due 25enni hanno riportando gravi ferite. Le condizioni di Giulia Crispino, originaria di Cisterna di Latina, sono subito apparse gravissime. La ragazza è stata subito trasferita all’ospedale Santa Maria Goretti, dove però è deceduta poco dopo. Gravissime anche le condizioni del fidanzato A.M, ricoverato sempre al Goretti.

I due giovani da poco avevano deciso di vagliare il settore imprenditoriale, aprendo un negozio di scarpe in Corso Matteotti a Latina. Un sogno infranto prematuramente.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polstrada del distaccamento di Terracina per i rilievi del caso con l’ausilio della Squadra Volante. Per i soccorsi intervenute due ambulanze e un’ auto medica.