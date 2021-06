Covid, 4 nuovi casi nelle ultime 24 ore in provincia di Latina

Il nuovo bollettino Covid diffuso dall’Asl di Latina segnala 4 nuovi casi di positività in provincia.

A referto nessun decesso. Sono invece 254 le guarigioni nelle ultime 24 ore e 4883 i vaccinati. Registrato un ricovero.

Di seguito in dettaglio comune per comune:

Cisterna di Latina 1

Latina 1

Sezze 1

Terracina 1

LAZIO

Oggi su un totale di 26 mila test, si registrano 74 nuovi casi positivi e un decesso. i ricoverati sono 285 e i guariti sono 217.

Le dosi somministrate arrivano a 4,7 milioni. il 61% della popolazione maggiorenne ha ricevuto un dose di vaccino e il 36% ha completato il percorso vaccinale.

Per tutti coloro che hanno completato il percorso vaccinale possono scaricare il certificato tramite la piattaforma Lazioescape.