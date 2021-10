Covid, 41 nuovi positivi. Scuola, 11 classi in quarantena

Il bollettino covid odierno registra 41 nuovi casi positivi nella provincia di Latina, le guarigioni si fermano a 39 pazienti con un solo ricovero. Prosegue la campagna vaccinale che nelle ultime 24 ore ha visto 1064 nuove inoculazioni.

In dettaglio i casi registrati per ogni città della provincia:

Fondi 13

Aprilia 6

Latina 5

Minturno 5

Sezze 2

Lenola 2

Roccagorga 2

Cisterna di Latina 2

Formia 1

Gaeta 1

Sabaudia 1

Terracina 1

Non solo a livello territoriale, ma anche nelle scuole di Latina e provincia scende la curva dei contagi da Covid-19. Sono 11, al momento, le classi in quarantena e “solo” 25 gli studenti positivi, ai quali si aggiungono 7 contagiati tra il personale scolastico, ovvero docenti e collaboratori. Una settimana fa le classi in quarantena erano ben 20, con 35 alunni positivi: una diminuzione non da poco in soli sette giorni.

Per quanto riguarda gli alunni positivi rilevati questa settimana, ce ne sono quattro della scuola d’infanzia, nove sotto i 14 anni e cinque tra i 14 e i 18 anni.