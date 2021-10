Elezioni Latina, ufficiale 116 sezioni scrutinate. La maggioranza al centrodestra

A distanza di due giorni dal voto si sono sbloccate solo pochi minuti fa le due sezioni rimaste in sospeso per presunti voti contestati che non permettevano di chiudere i risultati dello scrutinio. Parliamo della nr. 21 della scuola media Giuseppe Giuliano di Latina e la nr. 46 della Leonardo Da Vinci, dove si presuppone siano state in corso contestazioni.

Ora, la linea del Consiglio Comunale entrante è pressochè delineata e lo scenario che si prospetta è quello di una maggioranza di centrodestra. Ipotesi per la quale, se al ballottaggio dovesse vincere Coletta, si ritroverebbe a governare con il 53,3% delle liste collegate a Zaccheo, con un premio di maggioranza assegnato al centrodestra che ha conquistato ben 19 seggi. Eccoli nel dettaglio:

Fratelli d’Italia (6)

Raimondo Tiero 1.520

Matilde Celentano 1.138

Andrea Chiarato 947

Patrizia Fanti 785

Gianfranco Antonnicola 745

Gianluca Di Cocco 696

Lega (5)

Giovanna Miele 1.355

Massimiliano Carnevale 1.190

Valeria Tripodi 760

Vincenzo Valletta 706

Roberto Belvisi 599

Latina nel cuore (4)

Renzo Scalco 981

Alessio Pagliari 412

Dino Iavarone 403

Mario Faticoni 393

Forza Italia (4)

Roberta Dellapietà 597

Fausto Furlanetto 561

Giuseppe Coluzzi 551

Mauro Anzalone 549

Mentre per quanto riguarda la coalizione di Coletta, saranno 11 i seggi tra cui:

Lbc (5)

Valeria Campagna 1.004

Gianmarco Proietti 628

Floriana Coletta 466

Emilio Ranieri 462

Bellini Dario 439

Pd (4)

Enzo De Amicis 1.007

Leonardo Majocchi 775

Tommaso Malandruccolo 770

Daniela Fiore 689

Latina 2032 (2)

Massimiliano Colazingari 343

Simona Lepori 307

Entrano in consiglio sia Annalisa Muzio, sia Gianluca Bono avendo la loro lista ottenuto almeno il 3% come soglia di sbarramento.