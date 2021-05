Covid, 45 nuovi casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore

Nella Asl di Latina sono 45 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 195, i vaccinati 4207 ed i ricoveri sono pari a 0.

Di seguito i dettagli città per città:

Aprilia 12

Terracina 6

Formia 6

Fondi 5

Gaeta 3

Itri 3

Latina 3

Minturno 3

Castelforte 1

Priverno 1

Sabaudia 1

Sezze 1

Grande successo per il secondo open day astrazeneca over 35. Sold out nei 30 hub dedicati del Lazio.

Da lunedì 24 maggio inizio prenotazioni sul portale regionale salutelazio del vaccino J&J nelle farmacie, si accede alla farmacia prescelta previa prenotazione.

Tutte le prenotazioni saranno effettuate dal portale salutelazio.it