Calcio, Serie D: Latina, basta Alessandro per ipotecare il secondo posto

Va al Latina lo scontro diretto per secondo posto nel girone G, dopo la vittoria sulla diretta concorrente Vis Artena. Pontini a + 4 sulla squadra di Perrotti con una gara in più da recuperare. Un buon margine maturato al termine di una partita tutto tranne che esaltante, peraltro sbloccata dopo 6 minuti. Il tempo necessario a Corsetti per ispirare Alessandro, tocco lento sull’uscita di Manni, interno del palo e gol.

E’ l’episodio decisivo di una contesa spigolosa, che ha confermato il momento grigio di entrambe. La reazione della Vis Artena si limita all’11’, dalla distanza destro di Carbone bloccato da Alonzi. Il sinistro del 36′ di Fabio Pompei, alto, non può essere classificato tra le emozioni e l’intervallo è utile alle due squadre per schiarirsi le idee.

Nella ripresa la Vis Artena cerca di farsi valeri sui calci piazzati, collezionando in apertura, tra 4′ e 7′, due punizioni, di Falasca ed Alessio Pompei, sui quali né Carbone, né Paolacci, trovano l’impatto giusto. Nello specchio della porta arrivano così tentativi da fuori, ma Cericola non impensierisce Francesco Alonzi al 13′, che non deve impegnarsi troppo nemmeno su Federico, l’Alonzi attaccante.

Insiste la Vis Artena. Bello spunto di Taviani al minuto 25, l’attaccante calcia di destro dal limite senza trovare lo specchio della porta. Ospiti vicini al pareggio al 28′, quando Rizzo Pinna lancia lungo per Nohman, che coglie la traversa e Federico Alonzi sbaglia tiro sulla ribattuta. Il Latina potrebbe invece raddoppiare alla mezz’ora spaccata, ma il colpo di testa di Giorgini sul corner di Corsetti, non dà problemi a Manni. Sono ben sei i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, nel terzo di questi Taviani calcia alto dai 20 metri, liberando il sospiro di sollievo per i padroni di casa.

Tabellino

Latina – Vis Artena 1-0

Latina Calcio 1932: Fr. Alonzi, F. Pompei, Sevieri (18’ st Garufi), Teraschi (35’ st Mastrone), Di Renzo (26’ st Calabrese), Corsetti, Barberini, Di Emma, Alessandro (1’ st Sarritzu), Allegra, Giorgini (40’ st Pastore). A disposizione: Gallo, Ricci, Calagna, Atiagli.

All. Scudieri.

Vis Artena: Manni, A. Pompei, Iozzi, Paolacci, Sabatini, Falasca (15’ st Taviani), Rossi (26’ pt Cataldi), Lo Porto (26’ pt Nohman), Cericola (15’ st Rizzo Pinna), Carbone, Fe. Alonzi. A disposizione: Noce, Nannini, Varano, Cucciari, Contucci.

All.: Perrotti.

Arbitro: Mirabella di Napoli.

Assistenti: Bennici di Agrigento e Vitaggio di Trapani.

Marcatore: 6’ pt Alessandro.

Note: ammoniti: 14’ pt Giorgini (L), 16’ pt Falasca (VA), 28’ pt Corsetti (L), 33’ st F. Pompei (L), 44’ st A. Pompei (VA), Angoli 3-4. Recuperi 1’pt, 6’st.