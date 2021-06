Covid, 5 nuovi casi e 5000 vaccini. Hub alla caserma Santa Barbara

Il bollettino emesso dalla ASL, relativo alle ultime 24 ore, registra 5 nuovi casi in provincia di Latina. Dato confortante, in linea con il periodo estivo e la schermatura dei vaccini. Ben 5091 è il dato delle ultime somministrazioni in un giorno. Si contano 117 guariti e nessun ricovero. Da una settimana non si registrano nemmeno decessi. Nessun caso nel comune capoluogo, Latina. Si contano invece 2 contagi a Formia ed un caso ciascuno per Cisterna, Fondi e Monte San Biagio.

Hub in caserma

Oggi l’inaugurazione dell’Hub vaccinale presso la caserma Santa Barbara a Sabaudia, in via Caporal Armando Tortini, 4. Appuntamento alle 16, presenziato dall’assessore alla Salute Assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato, la direttrice della ASL di Latina Silvia Cavalli, il sindaco di Sabaudia Silvia Gervasi, il Comandante dell’Artiglieria Controaerei generale di brigata Fabrizio Argiolas ed autorità civili e militari locali.