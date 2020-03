Covid, 8 nuovi casi positivi in provincia di Latina: 2 a Fondi

Sono 8 i nuovi casi positivi registrati tra ieri e oggi (18 marzo 2020), in provincia di Latina. Questo il dato della Asl pontina che specifica che 4 pazienti sono trattati a domicilio.

Si confermano le criticità di Fondi con 2 casi in più rispetto a ieri che raggiunge 40 totali, e Latina, con 1 paziente positivo in più: 23 in totale. Gli altri sono distribuiti nei comuni di Gaeta (non residente) e Pontinia.

I pazienti positivi attualmente in carico sono 95, di cui 40 gestiti in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (11), la Terapia intensiva del Goretti (3), l’unità di Malattie infettive del Goretti (20) o altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero di Formia (18). Tre pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio.

I pazienti negativizzati sono attualmente 12, dei quali 8 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 4 in osservazione a domicilio.

Complessivamente, sono 2.035 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 394 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Resta la raccomandazione per i residenti a Fondi e a Latina, si raccomanda ai cittadini di queste comunità di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio o residenza).

Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.

Si raccomanda di recarsi in Pronto Soccorso solo se necessario e di far riferimento al numero verde 800 118 800, al 1500, al fine di gestire al meglio l’emergenza mantenendo gli standard di cura della sanità regionale.