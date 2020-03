Gaeta, ristoratore prepara pizze da asporto nonostante il divieto: denunciato

Ristoratore di Gaeta viola il decreto ministeriale e prepara pizze da asporto. Il proprietario è stato denunciato dalla polizia e la violazione sarà valutata anche per una eventuale chiusura del locale.

A scoprire che il cibo non veniva preparato soltanto per le consegne a domicilio, ma ritirato personalmente dai clienti sono stati alcuni agenti in borghese che hanno constatato che, ieri sera, un ristorante era aperto, con le luci all’ingresso e l’insegna luminosa accese.

L’esercizio pubblicizzava, mediante un grosso cartellone, il tipo di pizze da asporto in vendita con i relativi prezzi ed all’ingresso vi era un capannello di persone in attesa, come se fossero clienti, pur a debita distanza fra loro.

Una volta all’interno del locale, gli agenti si sono sentiti dire da una cameriera di “attendere sull’uscio per l’ordinazione”, in quanto il ristorante non faceva servizio ai tavoli. A queste parole, i poliziotti si sono qualificati e hanno effettuato il controllo amministrativo, senza, inizialmente, riscontrare illeciti di sorta, anche perché i presunti avventori si erano allontanati.

Il gestore si è giustificato dicendo che la pubblicità esterna era di qualche tempo fa e che l’avrebbe modificata, ma gli agenti hanno voluto verificare. Rimasti fuori dal locale hanno così potuto notare un cliente che è entrato nel locale per fare l’ordinazione. Incurante dei divieti e del recentissimo controllo, il gestore ha preparato quanto richiesto e lo ha consegnato al cliente. Immediata è scattata allora la denuncia.