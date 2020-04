Covid, a Pasqua 10 nuovi casi positivi in provincia di Latina

Il giorno di Pasqua ha registrato 10 nuovi casi positivi in provincia di Latina, ma soprattutto 9 pazienti guariti. Un altro dato buono è quello delle persone in isolamento. Sono bloccate in casa la metà delle persone che sono invece uscite dall’isolamento. Numeri questi che confermano come le misure dettate dal governo stiano funzionando.

Salgono a i pazienti totali in provincia di Latina dall’inizio della crisi 425, mentre quelli attualmente in carico alla Asl sono 364.

Oggi è il giorno di Pasquetta e da più parti sono arrivati gli appelli per restare a casa. Anche Francesco Totti ha detto ai suoi fan: “Anche io vorrei andare a Sabaudia, ma resto a casa”.

I controlli sono stati aumentati in tutti i comuni.

Anche l’Ente Parco Monti Ausoni ha predisposto un rafforzamento del servizio di vigilanza con Guardiaparco e droni per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia da coronavirus.

In particolare nella giornata di oggi, 13 aprile, i controlli saranno svolti dai guardiaparco, anche utilizzando i droni di cui si è dotato l’Ente Parco, nel territorio dei venti comuni che fanno parte delle tre aree protette che l’Ente gestisce, nelle province di Frosinone e Latina.

L’obiettivo è quello di scongiurare l’uscita dal proprio domicilio senza alcuno dei soli motivi individuati dalle misure governative e regionali; controlli dunque per dissuadere dall’uscire da casa senza giustificato motivo come, ad esempio, per la classica “scampagnata di Pasquetta”.

I trasgressori con il loro comportamento irresponsabile si renderanno di fatto responsabili di contribuire a rendere inefficaci le misure di contenimento dell’epidemia e, per questo, saranno passibili delle multe previste dal Decreto governativo.