Covid a quota 900, il corso estivo del virus in provincia di Latina

Il Covid di questi giorni si attesta sulla media di circa 900 contagi ogni giorno in provincia di Latina. Numeri che rimangono alti, in considerazione della velocità di contagio delle nuovi varianti del virus. La schermatura delle vaccinazioni e le alte temperature consentono però nella stragrande maggioranza dei casi, di trattare l’infezione a casa. Anche l’appello della Regione Lazio, affinché gli over 80 facciamo la quarta dose di vaccino, sta raggiungendo lo scopo. Di 99 somministrazioni effettuati ieri, 59 sono di quarta dose, che ricordiamo viene consigliata ai soggetti più fragili.

I casi precisi registrati nelle ultime 24 ore sono 892, ed in un solo caso si è reso necessario il ricovero in ospedale. Di seguito i casi comune per comune. Covid free Bassiano, Prossedi e Ventotene.

260 Latina

72 Aprilia

67 Fondi

63 Terracina

61 Formia

54 Castelforte

44 Priverno

33 Cori

29 Sabaudia, Sezze

27 Minturno

26 Sonnino

24 Gaeta

21 Sermoneta

16 Pontinia

13 Itri

9 Castelforte

8 Santi Cosma e Damiano

7 Roccagorga

5 Maenza, Monte San Biagio

4 Sperlonga, Spigno Saturni

3 Lenola

2 Rocca Massima, San Felice Circeo

1 Campodimele, Norma, Ponza, Roccasecca dei Volsci