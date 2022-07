Latina, scontro all’incrocio delle autolinee: grave un centauro sullo scooter

Una città divisa in due questa mattina dalle 8.30, quando un’incidente stradale ha paralizzato la viabilità all’incrocio delle autolinee nuove. Impatto tra uno maxi scooter Malaguti Madison 250 ed un Citroën Berlingoo. A riportare la peggio un 63 enne alla guida dello scooter, elitrasportato in ospedale in condizioni delicate. Illeso il conducente della Citroën Berlingoo, comprensibilmente scioccato dall’accaduto.

Dinamica al vaglio della Polizia Locale. I due mezzi si sono scontrati all’intersezione tra Viale Romagnoli e Via Cervone, tratto quest’ultimo rimasto completamente chiuso al traffico grazie all’ausilio della Volante.

Stando ad alcune testimonianze, lo scooter proveniente da Viale Romagnoli, non si sarebbe fermato malgrado il semaforo rosso e, nel voltare a sinistra in Via Cervone, ha urtato la fiancata sinistra della Citroën Berlingoo, che, invece da Viale Le Courbusier stava proseguendo la marcia verso Via Cervone.

Immediati i soccorsi, così come in pochi minuti si sono create lunghe code, considerando che Via Cervone, che fa da circonvallazione alle autolinee nuove, è una strada molto utilizzata per aggirare il traffico del centro città. La viabilità è stata ripristinata soltanto dopo oltre tre ore.