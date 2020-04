La Cassa rurale ed artigiana dell’agro pontino donerà 30mila euro per l’acquisto di mascherine. A beneficiarne saranno Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Terracina, Itri e Castelforte. Oggi, a ricevere simbolicamente il contributo, nella presidenza della Cassa Rurale, il sindaco di Pontinia, Carlo Medici.

“Il Consiglio d’Amministrazione della nostra Banca – dice il presidente Maurizio Manfrin – ha voluto far sentire in maniera ancora più marcata la nostra presenza, aiutando le autorità cittadine nel sostenere le spese per l’acquisto delle mascherine, oggi elemento particolarmente importante. E’ il nostro dono di Pasqua per continuare a coltivare la speranza della fine di quest’incubo nel quale tutto il mondo è piombato. L’augurio è che i cittadini non si sentano soli, perché questa è una battaglia che dobbiamo vincere tutti insieme. E il nostro Istituto non si tirerà indietro, contribuendo, per come può, nel sostegno delle iniziative della nostra comunità”.

Per il direttore generale, Gilberto Cesandri, “il robusto impegno profuso dalla Banca sotto il profilo della solidarietà, non rimarrà isolato. Dalla prossima settimana entreremo nel merito delle misure adottate dal Governo per dare ossigeno e liquidità a imprese e famiglie, in modo da poter ripartire per lasciarci definitivamente alle spalle questo periodo. Adesso bisogna far ripartire l’economia. Noi siamo pronti”.

La banca a marzo ha già stanziato 200mila euro in beneficenza distribuiti in questo modo: 140.000 euro in favore dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina (presidio Covid-19), 40.000 euro per il Dono Svizzero di Formia (presidio Covid-19) e 20.000 euro destinati alla campagna unitaria organizzata da Federcasse a favore degli ospedali italiani più bisognosi.

A parte questo intervento, la Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino ha stanziato un plafond reiterabile pari a 6 milioni di euro. La cifra è destinata ad avviare una serie di finanziamenti agevolati in favore dei clienti che hanno visto ridursi in maniera drastica il loro fatturato, in conseguenza delle misure straordinarie per il contenimento della pandemia.

L’istituto pontino, infine, ha avviato una raccolta fondi attraverso l’apertura di un conto corrente intestato “Donazione per emergenza Covid-19”, sul quale la Banca ha già fatto un versamento iniziale di 20.000 euro. Le somme raccolte grazie anche alla solidarietà di soci, clienti e cittadini saranno destinate (tramite Federcasse) a strutture, associazioni ed enti in prima linea per l’emergenza.

L’IBAN sul quale far pervenire le donazioni è il seguente: IT13T0873874060000000044591, indicando la causale: “Donazione per emergenza Covid-19”.