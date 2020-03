Covid, Cisterna Ambiente lancia raccolta fondi a favore del Goretti

La Cisterna Ambiente ha lanciato una raccolta fondi in favore del Santa Maria Goretti di Latina. La società è stata affiancata in questa importante iniziativa dalla Asd Burraco Cisterna. “Vogliamo acquistare – dicono – un videolaringoscopio per il reparto rianimazione dell’ospedale”.

In questo momento in cui tutti, ognuno per quello che può, siamo impegnati nella lotta al Coronavirus Covid-19, le iniziative di questo tipo sono più che mai necessarie per affrontare l’emergenza.

“Aiutaci – è l’appello lanciato dalla Cisterna Ambiente – Eì disponibile un conto corrente dedicato a sostenere lo sforzo del personale sanitario dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, impegnato in prima linea contro l’emergenza Coronavirus”. L’Iban è IT32J0510473950CC0100525457, Banca popolare del Lazio filiale di Cisterna di Latina, causale Covid 19.