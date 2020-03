Covid, Cisterna: donate alla polizia locale 100 mascherine

La polizia locale di Cisterna ha ricevuto oggi una donazione importante: 100 mascherine da parte della F.C. Group, una società che opera nel settore biancheria per uso professionale e industriale del comune.

Gli agenti del comando di polizia locale ogni giorno sono a disposizione dei cittadini dando informazioni e supporto, ricevendo quesiti e segnalazioni, pattugliando strade, piazze e parchi pubblici affinché vengano rispettate le disposizioni emesse contro il diffondersi del Coronavirus. Un impegno che tuttavia mette a rischio la propria salute personale, soprattutto perché la fortissima richiesta di maschere protettive ha esaurito ovunque le scorte sul mercato.

“Ringraziamo la F.C. Group – ha commentato il comandante Raoul De Michelis – per la sensibilità dimostrata verso i nostri operatori che sono ogni giorno impegnati a tutelare la cittadinanza ma anche esposti al rischio di contagio. La donazione è dunque davvero apprezzata sia da parte degli agenti, ma deve esserlo anche dalla comunità che, vedendo tutelata la nostra salute, non rischia una riduzione della presenza in campo del personale delle Forze dell’Ordine e quindi di una riduzione del monitoraggio e controllo sul territorio”.

Un’attività, quest’ultima, che nella mattinata di oggi ha contato oltre 80 controlli a persone a piedi o con vettura ed attività commerciali per il rispetto degli orari di apertura e chiusura come disposti dai recenti decreti del Governo e ordinanze del sindaco.

Al termine della mattinata sono stati emessi 5 verbali per altrettante persone che circolavano senza giustificato motivo o svolgevano attività sportiva nei parchi in violazione alle disposizioni sindacali in materia di emergenza Coronavirus.