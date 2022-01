Covid da record, 1944 nuovi positivi in 24 ore

Il bollettino odierno diffuso dall’Asl di Latina mostra numeri da record in provincia, 1.944 nuovi casi di contagio in 24 ore. Non si registrano fortunatamente decessi.

Il bollettino inoltre segnala 69 nuove guarigioni e 6 ricoveri nelle ultime 24 ore.

La campagna vaccinale avanza con altre 6.993 somministrazioni nell’ultima giornata trascorsa, tra le quali 860 con la prima dose, 817 con la seconda e 5.256 con la terza.

I comuni interessati dai nuovi contagi sono: