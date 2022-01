Ex Rossi sud, domenica open day vaccinale per ragazzi dai 12 ai 17 anni

La ASL di Latina, come comunicato in una nota, ha messo a disposizione per domenica 16 gennaio 2022 un open day dedicato ai ragazzi dai 12 ai 17 anni presso l’ ex Rossi Sud.

Saranno somministrate 300 dosi Booster di Pfizer, equamente distribuite lungo la giornata. E’ prevista infatti l’assegnazione di 150 numeri alle ore 8.00 ed altrettanti alle ore 14.00 del pomeriggio .

L’accesso è diretto e non richiede prenotazione preventiva. Basterà recarsi con i genitori o tutori del minore presso la struttura, muniti di tessera sanitaria.