Covid, D’Amato: “Se i contagi non calano zona rossa anche nel Lazio”

“E’ impensabile l’idea di fare feste a Capodanno”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in un’intervista a Repubblica.

La curva dei contagi sembra scendere lievemente e questo ci dice una sola cosa, le misure intraprese forse stanno contenendo questa seconda ondata del coronavirus. Per questo è necessario continuare a fare grande attenzione e a non lasciarsi andare come stato fatto in estate.

“Soltanto un folle – ha continuato D’Amato – potrebbe pensare di organizzare assembramenti. Si potrà festeggiare in famiglia, con i contatti stretti, purché venga mantenuta la distanza a tavola di un metro, si evitino gli abbracci e non ci siano situazioni di promiscuità”.

Il virus non è affatto meno aggressivo e questo è sotto gli occhi di tutti. In tanti hanno bisogno del ricovero e il numero dei morti è di nuovo impressionante. Il governo cerca di allontanare il lockdown generalizzato, ma su alcune regioni si deciderà nelle prossime ore. D’Amato sul Lazio non fa sconti, se in contagi non scendono nelle prossime 2 settimane, sarà anche qui zona rossa.