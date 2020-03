Covid, Fondi: spesa a domicilio solo per le persone in isolamento: i numeri utili

Dopo l’ordinanza regionale che ha isolato il comune di Fondi per contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus (ormai arrivati a 50 positivi), il vice sindaco Beniamino Maschietto ha spiegato che l’amministrazione comunale continua a garantire l’erogazione dei servizi essenziali.

I cittadini con situazioni di difficoltà socio-sanitaria che necessitano di assistenza domiciliare o della consegna domiciliare di farmaci e generi alimentari possono contattare i Servizi sociali ai numeri sostitutivi: 349.0522773 – 348.6439213 – 388.6573700. Per esigenze relative allo Stato civile sono attivi i numeri: 333.7299817 – 320.2116148. I Servizi cimiteriali rispondono al numero: 333.2839950.

In merito al progetto “Alla tua spesa ci pensiamo noi” ­– predisposto nei giorni scorsi dall’assessorato alle Attività produttive in collaborazione con Confcommercio Fondi e Consorzio Fondi Più, da ieri (20 marzo 2020), il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari (le sole categorie ammesse) può essere effettuato esclusivamente per le persone in isolamento e domiciliare fiduciario, che sono tenute a certificare il proprio stato.

Per chi avesse quesiti interpretativi in ragione di specifiche esigenze può trasmetterli all’indirizzo mail dell’ufficio Relazioni esterne, comunicazione e rapporti istituzionali del Comune di Fondi: relazioniesterne.fondi@gmail.com.