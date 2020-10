Covid Gaeta, 20 nuovi casi: sono allievi della scuola nautica della Guardia di finanza

L’aumento dei contagi che si contano in questi ultimi giorni a Gaeta è dovuto ad un focolaio all’interno della Scuola nautica della Guardia di Finanza. Lo ha comunicato ieri in serata il sindaco Cosimino Mitrano.

“Oggi a Gaeta si registrano 20 nuovi casi, tutti asintomatici. Una parte, 15, riportati nel bollettino quotidiano dell’Asl di Latina. gli altri saranno riportati nei prossimi giorni. Parliamo di allievi della Scuola nautica che sono stati messi in quarantena, in via precauzionale, già da qualche giorno, mentre è stata prontamente ricostruita la rete dei contatti”.

I 170 allievi sono stati sottoposti nei giorni scorsi ai test rapidi e poi ai tamponi e 20 sono risultati positivi.

“Massima attenzione – ricorda poi ai cittadini – massima cautela e rispettiamo le indicazioni che ci sono state fornite: distanziamento sociale, l’utilizzo della mascherina e la sanificazione delle mani!”