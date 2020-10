Latina, al Goretti ambulanze in fila di ieri. La denuncia di Adinolfi

Matteo Adinolfi, ex consigliere comunale di Latina ed oggi eurodeputato in rappresentanza della Lega a Bruxelles, stamattina si è recato in visita all’ospedale Santa Maria Goretti.

A Facebook il politico ha affidato le sue riflessioni: “Stamattina soralluogo all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina – ha scritto – I pazienti Covid nelle ambulanze aspettano da ieri sera il ricovero in ospedale. I pazienti sono fermi in ambulanza con febbre alta (alcuni con la polmonite) e non hanno possibilità di muoversi, di andare in bagno, di uscire o di avere un posto letto”.