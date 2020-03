Covid, i bimbi della primaria di Latina Scalo donano mascherine e guanti al Goretti

Una classe della scuola primaria di Latina Scalo ha voluto dare concretamente il suo supporto agli operatori dell’ospedale Santa Maria Goretti. Così questa mattina sono stati consegnati al personale dell’area materno-infantile 70 mascherine riutilizzabili, 20 pacchi di guanti e 40 flaconi di disinfettante per le mani.

La consegna è stata possibile grazie agli alunni e agli insegnanti della seconda E, ma anche agli insegnanti dell’infanzia e delle elementari di Latina Scalo e al lavoro di due sarte dal cuore d’oro, Mariangela e Giovanna.

“È bello sentire – ha detto Alessandro Cozzolino – specialmente in momenti come questi, la vicinanza di tante persone che si adoperano per consentirci di lavorare al meglio e in sicurezza. L’appello per tutti è sempre lo stesso: rimanete in casa!”.