Covid in provincia, altri 3 morti con 780 positivi

Il nuovo bollettino diffuso dall’Asl di Latina segnala altri 3 decessi nella giornata odierna rispettivamente nei comuni di Gaeta(2) e Sabaudia(1). Sono 1.033, invece, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore

Il bollettino inoltre segnala 406 nuove guarigioni e ricoveri nelle ultime 24 ore.

La campagna vaccinale avanza con altre 1.368 somministrazioni nell’ultima giornata trascorsa, tra le quali 118 con la prima dose, 536 con la seconda e 1.133 con la terza, per gli adulti, mentre invece per i bambini dai 5 agli 11 anni sono state effettuate 49 vaccinazioni per la prima dose 123 per la seconda.

I comuni interessati dai nuovi contagi sono:

Latina 164

Aprilia 123

Bassiano 2

Castelforte 12

Campodimele 1

Cisterna 42

Cori 20

Fondi 52

Formia 36

Gaeta 16

Itri 13

Lenola 3

Maenza 3

Minturno 19

Monte San Biagio 14

Pontinia 11

Norma 10

Ponza 10

Priverno 32

Roccagorga 4

Sabaudia 31

Rocca Massima 1

San Felice Circeo 14

Santi Cosma e Damiano 14

Sermoneta 19

Sezze 28

Sonnino 13

Terracina 62

Sperlonga 1

Spigno Saturnia 9

Ventotene 1

Sono stati diffusi inoltre dall’ASL i dati settimanali su vaccinazioni e contagi: