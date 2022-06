Covid in provincia di Latina, un decesso e 60 nuovi casi

Bollettino del Covid di lunedì, prevedibilmente contenuto nei numeri dopo il week end di minore affluenza ai test e il calco che di fatto limita l’azione del virus. Si registra un decesso a Minturno, mentre sono 60 i casi registrati in provincia di Latina in 24 ore, in cui sono 22 le persone guarite. Nessun nuovo ricovero.

Questa la divisione decrescente, in base al numero dei casi, di comune per comune:

17 Minturno

9 Aprilia

8 Terracina

6 Formia

3 Cisterna, Sezze

2 Castelforte

2 Cori, Minturno, Pontinia

1 Bassiano, Fondi, Priverno, Rocca Massima, Sermoneta, Ventotene