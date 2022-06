Giro dell’Agro Pontino, Di Prospero e D’Ercole vincono il trofeo Center Bike

Sono stati Enzo di Prospero e Mauro D’Ercole a trionfare al 4° Trofeo Center Bike, undicesima tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes.

L’evento si è svolto domenica 5 giugno presso l’ormai consueta location del ristorante Soleluna di Velletri.

A guidare l’undicesima tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes, la Asd Center Bike, che con passione ha messo in campo un grande staff organizzativo capitanato da Fabio Pietrosanti e Lucio Costantini.

“Gara curata nei minimi particolari e la partenza anticipata alle ore 8:30 anzichè alle canoniche ore 9, ha permesso uno svolgimento più sicuro, vista la percorrenza di strade interessate da traffico verso le zone marine – commentano dalla commissione ciclistica Opes – Il percorso come già anticipato nel pre gara, non ha deluso le aspettative di nessuno, soprattutto dei 120 partecipanti che hanno avuto “pane per i loro denti”. Ringraziamo vivamente l’asd Center Bike per il grande impegno, le istituzioni preposte al rilascio delle autorizzazioni ed in fine Foto4Go che ogni domenica ci assiste con i loro professionali servizi fotografici”.

Ecco il dettaglio delle due partenze di gara.

PRIMA PARTENZA – Pronti e via due uomini al comando per due giri, Montini Stefano e Chialastri Marco. Nel terzo giro il gruppo effettuava un forcing prima dell’arrivo, per portarsi sui due fuggitivi e disputare la volata per il traguardo volante vinto da Fabrizio Trovarelli. L’inizio del 4° giro vedeva nascere una fase di gara nervosa, dove molteplici attacchi portati avanti da vari team, tra i più attivi BikeLab Astolfi, Fiormonti, Nardecchia-Montini, avevano vita breve. Poco prima di scalare per la penultima volta la rampa dove era posto l’arrivo, uscivano Cellini Angelo e Costantini Alessandro, che presto venivano raggiunti da Montini Stefano, Di Prospero Enzo, Chialastri Marco. La netta superiorità numerica del Team Nardecchia-Montini, permetteva al drappello di guadagnare un vantaggio rassicurante per poi lanciare, in solitaria verso l’arrivo Enzo Di Prospero per cogliere la sua seconda vittoria stagionale. Il podio veniva completato da Alessandro Costantini ed Angelo Cellini.

SECONDA PARTENZA – Una seconda partenza con qualche paura dello strappo conclusivo da affrontare per 7 volte. Gara che ha alternato giri percorsi ad alta velocità, come il 3° dove era posto il traguardo volante vinto da Campion Giovanni, a giri di recupero. Ma gli uomini con le gambe da salita: D’Ercole, Serafini, Castellani Giancarlo, Alviti, Rossi, non si sono mai dati per vinti, provando a portare via gruppetti ristretti. Cosa che non è riuscita a nessuno, facendo presentare il gruppo compatto sullo strappo finale dove posto l’arrivo, e lasciando spazio ad una accelerazione perentoria Mauro D’Ercole, che regolava Giovanni Campion e Daniele Varroni.

Anche questa volta, una domenica di sport e passione, terminata alle 11.30, ottimo orario per proseguire la giornata in compagnia dei propri familiari. Il Giro dell’Agro Pontino torna domenica 19 giugno 2022, ultimo sforzo a Doganella prima di salutarci per la pausa estiva e riprendere a settembre.

Di seguito i primi 5 piazzamenti di categoria per ordine di arrivo.

Rossi

Costantini Alessandro – Asd Center Bike Cellini Angelo – Team Nardecchia Montini Montini Stefano – Team Nardecchia Montini Trovarelli Fabrizio – Bike Lab Team Astolfi Pantoni Manuel -Asd Center Bike

Blu

Di Prospero Enzo – Team Nardecchia Montini Chialastri Marco – Bike Lab Team Astolfi Soldi Giuseppe – Asd Veloteam Latina Casconi Paolo – Asd Paco Team Piersanti Claudio – Team Fiormonti

Verdi

Varroni Daniele – Asd Terracina Cycling De Cicco Gennaro – Asd Drago On Bike Sarrecchia Gianluca – Asd Drago On Bike Caronti Federico – Asd Nettuno Greco Giuseppe – Asd Veloteam Latina

Gialli

D’ercole Mauro – Asd Nettuno Campion Giovanni – Team Morichini Campion Pezza Marco- Team Nardecchia Montini Di Magno Fernando – Asd Drago On Bike Costantini Lucio – Asd Center Bike

Neri