Treni, guasto a Campoleone: 45 minuti di ritardo sulla tratta Roma – Napoli

Disagi questa mattina per i pendolari che viaggiano sulla tratta ferroviaria Roma – Napoli. Alle 6.10 il traffico è stato rallentato in direzione della Capitale per un guasto alla linea a Campoleone.

In breve tempo il ritardo è cresciuto anche fino a 45 minuti per i treni in viaggio.

I treni coinvolti sono stati:

ICN 1574 Reggio Calabria Centrale (21:35) – Torino Porta Nuova (16:37)

R 2378 Napoli Centrale (4:04) – Roma Termini (6:27)

R 2380 Napoli Centrale (5:00) – Roma Termini (7:34)

R 12204 Formia (5:57) – Roma Termini (7:48)

R 22840 Latina (6:04) – Roma Termini (6:48)

R 12205 Roma Termini (6:36) – Minturno (8:22)

Alle 6.40 il traffico è tornato regolare.