Covid Latina, chiusi 3 locali: 2 persone risultate positive li hanno frequentati

Chiusi tre locali di Latina a causa dell’emergenza coronavirus. Tra il 26 e il 28 luglio 2 persone poi risultate positive al Covid-19 erano entrati per trascorrere una serata o per consumare cibo o bevande. Il sindaco Damiano Coletta ha disposto quindi la sanificazione dello “Scacco Matto” di viale le Corbusier, del “111” in via del Lido e “L’Ombelico” di via Fedele Albanese.

Per questo gli esercizi commerciali saranno temporaneamente chiusi per la pulizia e fino a nuove disposizioni del Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Latina.