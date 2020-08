Simone Salvatori in concerto a Latina con “Reviere”

Simone Salvatori a Latina con lo spettacolo “Reviere“. Il musicista si esibirà da solo in un concerto per chitarra nell’ambito degli appuntamenti all’Arena estiva San Francesco, presso la parrocchia di San Francesco D’Assisi, in via dei Cappuccini a Latina.

L’appuntamento è per il 3 agosto alle 21. Il programma degli eventi, spiegano gli organizzatori, ricopre tutti i gusti musicali. “Una città senza musica è una città senza anima”: questo il motto della manifestazione che punta a diventare un appuntamento fisso nel panorama delle manifestazioni estive di Latina.

“Come coordinatore degli eventi – ha commentato Enzo De Amicis – non posso che essere soddisfatto del registro delle presenze fino a questo punto della manifestazione. Un programma diversificato per tutti i gusti sia musicali, artistici che culturali. Deve rappresentare quest’anno l’inizio di un percorso che preveda nell’agenda di questa Città questo appuntamento estivo”.