Covid Latina, il sindaco contro gli assembramenti: chiuso piazzale Loffredo a Capoportiere

Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha chiuso con ordinanza, uno spazio di piazzale Loffredo, a Capoportiere. Il provvedimento avrà validità, con orario continuato, nei due fine settimana consecutivi, a partire dal 14 novembre.

Gli assembramenti sono davvero tanti e già il primo cittadino aveva spiegato che da più parti arrivavano segnalazioni. Alcune veritiere, altre meno. Il governo aveva dato facoltà ai sindaci di chiudere le piazze più a rischio e Coletta si è visto costretto a prendere questa decisione.

“Ieri c’è stata convocazione del Prefetto con i sindaci e facendo seguito a una circolare del ministero si è pensato alla possibilità di adottare nuove misure restrittive ove necessario. Ho fatto una serie di valutazioni, anche condivise con le forze dell’ordine e abbiamo individuato un punto sensibile, di aggregazione spontanea: il nostro amato pontile di Capoportiere. Se dovesse esserci una giornata di sole inevitabilmente si rischia l’assembramento.

Di conseguenza abbiamo pensato di inibire l’accesso a questo spazio durante i prossimi due week end. Ci sarà la vigilanza della polizia municipale per far sì che ci sia l’osservanza di questa disposizione. Negli esercizi commerciali invece non c’è nessun limite ulteriore rispetto alle misure anti-Covid”.

In via Neghelli invece misura non restrittiva: ci sarà una zona a traffico limitato dalle 12 alle 15.