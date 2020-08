Covid Latina, riapre lo Scacco Matto: tutti negativi. Il Centoundici: “Vi raccontiamo com’è andata”

Finalmente una bella notizia per Latina: riapre lo Scacco Matto, uno dei locali chiuso per Covid nei giorni scorsi. “Siamo risultati tutti negativi ai tamponi, il lavoro di prevenzione e per la ricostruzione della rete di contatti ha funzionato impeccabilmente, e grazie a questo siamo riusciti a ripartire anche se in leggero ritardo a causa dell’autorizzazione comunale. Invitiamo tutti i nostri clienti a stare sereni, ancor più forti di questo avvenimento possiamo affermare che possiamo ospitarvi in totale sicurezza! Un grazie a chiunque si è mosso anche solo per un pensiero di conforto, e in particolare a chi ha preso a cuore la nostra causa. Con orgoglio possiamo dirvi: ci siamo!”. E’ così che i gestori del pub-pizzeria ridanno il benvenuto ai clienti, pubblicando un post su Facebook. Una bella notizia per il capoluogo pontino, in ansia per la ripresa dei contagi degli ultimi giorni. Tre nelle ultime 24 ore: due a Sabaudia e uno a Sermoneta.

Anche i gestori del Centoundici di Via del Lido affidano a Facebook il loro pensiero e ricostruiscono in un video, pubblicato ieri, quanto accaduto. Uno dei due casi legati al bagnino di Sabaudia risultato positivo al coronavirus, ha frequentato il loro locale la sera del 28 luglio dalle 21 circa: è così che il ristorante-bar rientra è rientrato nella mappatura.