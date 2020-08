Un gruppo di ragazzi in difficoltà mentre erano in escursione per raggiungere il picco del Circeo. Accaldati e ormai senza più acqua si sono resi conto che proseguire avrebbe potuto avere conseguenze. Stremati hanno così chiesto aiuto ai carabinieri forestali.

La brutta avventura – il sentiero è a tratti impervio e si consiglia sempre di affrontarlo soltanto se esperti – è avvenuta ieri pomeriggio (domenica 2 agosto). Il caldo intenso di questi giorni certo non rende le cose più semplici.

I militari hanno allora individuato i ragazzi, li hanno presto raggiunti e riportati in città.