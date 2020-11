Covid Lazio, Zingaretti: “La didattica a distanza per un mese può salvare l’anno scolastico”

Il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha preso in considerazione l’ipotesi di chiudere tutte le scuole per un mese per frenare il diffondersi del coronavirus. Lo ha detto ieri durante la trasmissione “Mezz’ora in più” di Rai 3, rispondendo a una domanda di Lucia Annunziata.

“Dobbiamo salvaguardare le scuole, soprattutto le elementari e le medie, ma credo che fare la didattica a distanza per un mese – ha detto il presidente della Regione – possa salvare l’anno scolastico così come chiudere un teatro per un mese può salvare la stagione”. La didattica a distanza potrebbe essere utilizzata già dalla seconda media, questa è almeno la proposta per il nuovo Dpcm che sarà firmato questa sera dal premier Giuiseppe Conte. Zingaretti però già pensa ad un uso più ampio della Dad per un mese, considerando che la regione è tra le 11 sotto attenzione per l’aumento vertiginoso dei casi da Covid-19.