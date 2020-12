Covid Minturno, chiusa la scuola Cristofaro Sparagna. Un contagio in Comune

Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, ha disposto con ordinanza la chiusura della scuola Cristoforo Sparagna di via Cistrelli a Scauri: sospese le attività didattiche in presenza. Nell’istituto, infatti, due persone sono risultate positive al coronavirus. I locali saranno sanificati, ma non è l’unico pensiero del primo cittadino.

Qualche giorno fa, infatti, una dipendente del Comune è risultata positiva e altri impiegati avrebbero manifestato sintomi. Ora si attende il risultato dei tamponi sperando che nessun altro sia stato contagiato.