Rocca Massima, ok al finanziamento per la sistemazione di piazza del Boschetto

E’ stato ottenuto il finanziamento per la sistemazione di piazza del Boschetto a Rocca Massima. Il risultato, hanno spiegato Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia e Nicola Calandrini, senatore della Repubblica di Fratelli d’Italia, è stato raggiunto anche grazie all’impegno di FdI.

“Finalmente – hanno detto – l’amministrazione comunale potrà iniziare i lavori per la messa in sicurezza e la fruibilità alla cittadinanza di questo spazio che è bene comune importante del centro urbano. Ringraziamo il sindaco Lucarelli ed il vice sindaco Tomei per l’ottimo lavoro svolto e l’ottenimento di questo finanziamento ne è la dimostrazione pratica”.

Il contributo ammonta a 180.000 euro.