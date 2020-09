Covid, negativo il tampone sul dipendente del servizio Mobilità e trasporti di Latina

È negativo l’esito del tampone effettuato sul dipendente comunale del servizio Mobilità e Trasporti che ha avuto in famiglia un caso accertato di Covid-19. Domani saranno comunicate le modalità di riapertura degli uffici che erano stati messi in smart working.

La notizia del familiare del dipendente comunale positivo era arrivata ieri e gli uffici del Servizio Mobilità e Trasporti del Comune di Latina e l’Ufficio Ritiro Atti Giudiziari, tutti siti in un’ala del Piano terra dello stabile di via Cervone, erano stati chiusi. Immediatamente sono state attivate le modalità in smart working per tutto il personale addetto che in questo modo è rimasto anche in isolamento. Data la notizia che ha sollevato tante persone in attesa di notizie, sarà ora possibile riaprire gli uffici.