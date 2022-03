Covid oltre 1000 casi in provincia. Nessuna vaccinazione pediatrica

Il nuovo bollettino diffuso dall’Asl di Latina indica 1069 nuovi casi di contagio e un decesso registrato a Cori.

Salgono i casi per i bambini nella fascia 0-5 anni, ancora non vaccinabili, mentre nelle ultime 24 ore non si è registrato alcun vaccino nella fascia 5-11 anni, autorizzata dal Ministero della Salute.

Sono 192 le nuove guarigioni e 5 ricoveri. La campagna vaccinale avanza con altre 273 somministrazioni nelle ultime 24 ore: 26 con la prima dose, 66 con la seconda, 156 con la terza e 25 con la quarta.

I comuni interessati dai nuovi contagi sono:

Latina 293

Aprilia 105

Fondi 127

Terracina 87

Formia 65

Cisterna di Latina 41

Itri 36

Gaeta 33

Sabaudia 28

Minturno 25

Priverno 24

Sezze 24

Cori 20

Pontinia 19

Sermoneta 19

San Felice Circeo 17

Sperlonga 14

Monte San Biagio 13

Santi Cosma e Damiano 11

Norma 10

Lenola 9

Sonnino 9

Castelforte 6

Maenza 6

Bassiano 5

Ponza 4

Roccagorga 4

Spigno Saturnia 4

Prossedi 3

Roccasecca dei Volsci 3

Ventotene 3

Rocca Massima 2