Il pulmino messo a disposizione a Sabaudia per portare i bambini della scuola dell’infanzia riprenderà i piccoli alle 12. Un altro duro colpo per i genitori che dalla chiusura delle scuole, dopo i forti miasmi avvertiti il primo giorno di scuola, avevano dovuto tenere a casa i figli o trovare una soluzione alternativa e privata.

Erano stati gli ultimi a tornare in classe, gli alunni dai 3 ai 5 anni, sempre in una struttura di fortuna, nell’attesa che si possa tornare finalmente negli istituti regolari. Le mamme e i papà avevano così tirato un sospiro di sollievo, potevano continuare a lavorare senza il pensiero di dover comunque in qualche modo trovare una sistemazione per i più piccoli.

Dalle 9 all’una riuscivano a districarsi tra casa e lavoro. Ora, non è molto chiaro il motivo, alle madri viene detto che il pulmino arriverà un’ora prima. Dalle 9 alle 12. Emblematico lo sfogo di una delle mamme su Facebook: “Che senso ha mandare i bimbi a scuola dalle 9 alle 12? Una mamma che lavora (forse sono l’unica???sicuro l’unica a lamentarsi) come fa? Sono adirata proprio stamattina”. La comunicazione è arrivata poi il giorno stesso e per questo sembra che oggi l’orario sarà lo stesso di sempre.

L’alternativa è quella di raggiungere il Comune di Pontinia con l’auto e poi tornare di corsa a Sabaudia per prendere gli altri bambini.

Insomma i problemi per le famiglie che hanno subito una chiusura forzata dei due istituti scolastici non sono finiti. Le responsabilità saranno chiarite dall’inchiesta in corso. Soltanto qualche giorno fa è stata consegnata la perizia che ha sollevato tutti i genitori: nessuna conseguenza sulla salute di alunni e operatori per l’esposizione al pesticida. Questo grazie alla tempestiva decisione del sindaco di chiudere.

