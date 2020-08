Migranti, La Penna (Pd): “Latina e Cori stanno accogliendo esseri umani”

“Latina e Cori in questi giorni e in queste ore hanno accolto e stanno accogliendo esseri umani come noi, potenzialmente esposti al Covid come noi e come tutte le ragazze e i ragazzi, le donne e gli uomini della nostra provincia”. Lo ha detto il consigliere regionale del Partito democratico Salvatore La Penna rispondendo alle critiche della destra sulla gestione dei migranti.

“Penso questo senza alcuna retorica – hanno continuato – e in questo senso esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza ai sindaci Damiano Coletta e Mauro De Lillis, rispetto alle facili e becere strumentalizzazioni di chi cavalca tigri improbabili”.