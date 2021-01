Covid, salgono a 254 i contagi in provincia. Vaccinazioni, l’appello

Ancora in aumento i contagi in provincia. Il nuovo bollettino Covid diffuso dalle Asl di Latina segnala 254 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Quattro i decessi: due a Latina, uno a Priverno ed uno a Terracina. Vengono segnalati 2165 guariti, ma l’elevato numero odierno è dovuto ad una attività di recupero di dati pregressi.

Il dettaglio del bollettino SARS COVID-19 del 20/01/2021

Latina 32

Fondi 30

Aprilia 28

Formia 26

Terracina 21

Cisterna 17

Gaeta 17

Sezze 16

Itri 12

Monte San Biagio 9

Sonnino 8

Priverno 6

Roccagorga 4

Sabaudia 4

Sermoneta 4

Spigno Saturnia 3

San Felice Circeo 3

Maenza 3

Minturno 3

Pontinia 3

Cori 2

Rocca Massima 1

Santi Cosma e Damiano 1

Sperlonga 1

L’APPELLO DELLA DOTTORESSA TONINI

Continua intanto la campagna vaccinazioni. Oggi l’appello sull’importanza di vaccinarsi della Dott.ssa Ernesta Tonini, presidente dell’associazione Diamante e docente del corso di laurea in Scienze Infermieristiche della Sapienza Polo di Latina:

“Ritengo, insieme al direttivo della nostra associazione, che sia importante, specie per gli operatori sanitari e per le realtà che operano nel sociale, effettuare una azione di sensibilizzazione verso i cittadini affinché vengano superate diffidenze e remore da parte di coloro che sono restii o contrari a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid – afferma la dott.ssa Tonini – Si tratta di un importante contributo per tutelare la salute di tutta la popolazione, soprattutto delle persone più deboli e più esposte alla pandemia, confidando nel valore della scienza e nella efficacia dei vaccini. Oggi abbiamo un’arma fondamentale per combattere la pandemia e dobbiamo utilizzarla. Dobbiamo farlo per noi e per gli altri, anche nel rispetto di chi, come medici, infermieri e tutti coloro che sono in prima linea nella lotta al Covid, combattono da mesi per il nostro bene. Ecco perché – prosegue – la nostra associazione ha sentito la necessità di fare questo appello pubblico, in linea con il nostro impegno in attività di carattere sociale e solidale che è continuato in questi mesi con varie attività, come la sensibilizzazione sulla donazione di sangue. Il nostro è un costante impegno per una azione culturale volta a diffondere i principi solidaristici e di sussidiarietà sociale”.

La Tonini, che inoltre fa parte del consiglio direttivo dell’Ordine provinciale delle professioni infermieristiche, si è sottoposta oggi come da calendario ministeriale, alla prima dose del vaccino Covid ed ha voluto con l’occasione, inviare un appello alla cittadinanza.