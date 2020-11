Covid Sezze, focolaio nella comunità alloggio anziani Villa Marina

Focolaio di coronavirus nella casa di riposo Villa Marina, a Sezze. Lo ha confermato la responsabile della comunità alloggio per anziani di via Collegrotte, Alessandra Recine. Tredici ospiti e 5 operatori sono risultati positivi al Covid-19. Tutti i contagiati sono per il momento asintomatici e tenuti sotto controllo, in isolamento.

Dai primi di novembre era in corso un controllo sui dipendenti e nello stesso momento è risultato positivo uno degli ospiti, trasferito in ospedale per un sospetto ictus. Questa mattina sono arrivati i risultati dei tamponi molecolari e tutti i dipendenti sono risultati positivi. Hanno dai 65 anni fino ad arrivare a una persona che tra un mese compie 100 anni. “Essendo asintomatici – hanno spiegato dalla struttura – non vedono la differenza, perché stanno tutti bene, e stanno vivendo questi giorni con serenità”.

In sinergia con la Asl di Latina e con il parere positivo dei familiari è stato deciso che tutti resteranno all’interno della struttura e qui saranno monitorati costantemente.

Già da ottobre la casa di riposo aveva chiuso le porte ai parenti delle persone anziane. Non è stato più possibile far visita agli ospiti dall’8 ottobre e questa volta, per tutelare le persone all’interno della comunità alloggio, è stato impedito invece per chi era all’esterno di contrarre il coronavirus.